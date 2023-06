Wegen eines Feuers in einem Tunnel ist in Österreich am Mittwochabend ein Autoreise-Nachtzug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) evakuiert worden. Nach Angaben der Bahn wurden rund 150 Menschen in Sicherheit gebracht, etwa 33 Menschen seien leicht verletzt worden. Eine Unfallkommission untersucht derzeit die Brandursache.

In der Nacht zum Donnerstag war die Polizei noch von 200 Evakuierten und 45 Verletzten ausgegangen. „Es waren 151 Reisende, und davon sind 33 leicht verletzt worden“, sagte ein Bahnsprecher dann am Donnerstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Bei einigen der Verletzten bestand ihm zufolge der Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen, sagte er. Sie wurden demnach in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der Nightjet passierte den Terfener Tunnel in der Nähe von Innsbruck in Tirol, als mutmaßlich durch eine gerissene Oberleitung ein Feuer ausgelöst wurde, wie ein Bahnsprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Nach Angaben des Bahnsprechers war das Feuer um 23.00 Uhr gelöscht und die Evakuierung der Fahrgäste um 23.40 Uhr abgeschlossen. Der Zug sollte demnach am Vormittag aus dem Tunnel gezogen werden.

Eine Unfallkommission sei derzeit dabei, ihn zu untersuchen, um die genauen Brandursachen zu bestätigen. Wie der Sprecher weiter mitteilte, hatten zwei Autos auf dem Zug Feuer gefangen.

Nach Angaben des ÖBB-Sprechers hatte der Nachtzug am Mittwochabend Wien verlassen. Nach einer Zugteilung hätte er planmäßig am Donnerstagmorgen in Hamburg und Amsterdam eintreffen sollen.