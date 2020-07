Dazu hat der FCK am Freitag die Personalien aus der U21 bekanntgegeben. Der Klub erläuterte: Zwischen den Pfosten können die Nachwuchsteufel neben den eigenen Torhütern Lorenz Otto, Matheo Raab und Jonas Weyand mit Carl Leonhard einen externen Neuzugang begrüßen. Der 19-Jährige kommt vom SV Darmstadt 98. Bei den Lilien stand der Torhüter zuletzt bereits im Zweitligakader und schaffte mit der U19 in der zurückliegenden Saison den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga.

Freude über Rückkehrer

In der Abwehr kann Bugera weiter auf Innenverteidiger Kevin Klein, der seinen Vertrag bis 2021 verlängerte, bauen. Auch Rechtsverteidiger Jannis Held, der einen neuen Vertrag über ein Jahr mit Option auf zwei weitere Jahre unterschrieb, bleibt der U21 erhalten. Aus der U19 rückt in der Defensive Fynn Kleeschätzky, der im zurückliegenden Winter aus Wolfsburg kam und noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, in die U21 auf. Auf der Linksverteidigerposition kann sich der FCK zudem über einen Rückkehrer freuen: Lars Oeßwein, der bereits von 2011 bis 2017 das FCK-Trikot trug, kommt nach Regionalliga-Stationen beim VfB Stuttgart II, dem 1. FSV Mainz 05 II und dem FK Pirmasens an den Betzenberg zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2021 mit der Option auf zwei weitere Vertragsjahre.

Im Mittelfeld verbleibt aus der letztjährigen U21 Luca Jensen, der zuletzt im Saisonfinale bereits bei den Profis in der Dritten Liga debütiert hatte. Auch Anil Aydin, der wie Luca Jensen einen neuen Vertrag bis 2021 mit der Option auf zwei zusätzliche Jahre unterschrieben hat, steht Bugera in der neuen Saison weiterhin zur Verfügung. Aus der U19 rücken im Mittelfeld der letztjährige U19-Kapitän Robin Kölle, Andi Brahaj und Jah Moises Corona (alle laufende Verträge bis 2021) sowie Maxi Fesser und Phinees Bonianga, die neue Verträge bis kommenden Sommer unterschrieben, auf. Auch Maurice Neukirch, der einen neuen Vertrag über ein Jahr mit zweijähriger Option unterschrieb, macht den Schritt aus der U19 in die U21.

Woiwod rückt auf

Im Angriff verbleiben aus dem letztjährigen U21-Kader Kevin Schuller, der die komplette zurückliegende Saison nach einem Kreuzbandriss verpasste und noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, sowie Tim Buchheister, der einen neuen Vertrag bis 2021 mit Option auf zwei weitere Jahre unterschrieb. Aus der U19 rückt Tom Woiwod auf. Als externer Neuzugang stößt im Sturm Philipp Herrmann von der Zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt zur FCK-U21. In der zurückliegenden Saison war der 20-Jährige, der auch schon am Trainingsbetrieb der Profis der Schanzer teilnahm, mit 16 Treffern in 23 Spielen der drittbeste Torschütze der Bayernliga Süd. Für den gebürtigen Bayer geht mit dem Wechsel an den Betzenberg ein Traum in Erfüllung. Seine Familie stammt aus der Pfalz. Er ist FCK-Fan. Sowohl Tom Woiwod als auch Philipp Herrmann unterschrieben ebenfalls Verträge bis 2021 mit Optionen bis 2023.

Justus Klein zurück nach Idar-Oberstein

Nicht mehr dem Kader der U21 werden David Kajinić, Julian Löschner, Dylan Kuete (alle Ziel unbekannt), Mohamed Morabet (FCK-Profis), Etienne Portmann (Schott Mainz), Jonas Singer (1. FC Saarbrücken), Justin Kabuya (Bayern Alzenau) sowie Justus Klein (SC Idar-Oberstein) angehören.