Der 1. FC Kaiserslautern will trotz der länderspielbedingten Drittliga-Pause im „Flow“ bleiben. Aus diesem Grunde bestreiten die Roten Teufel am Freitagnachmittag ein Testspiel beim französischen Erstligisten FC Metz. Anpfiff ist um 14.30 Uhr auf dem Gelände des Gastgebers – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der FCK wird die Fahrt nach Metz mit 15 Feldspielern und zwei Torhütern antreten. Fehlen werden unter anderem Marius Kleinsorge und Hendrick Zuck, die beide an einem grippalen Infekt leiden. Profis wie Mike Wunderlich oder Marlon Ritter, die in den vergangenen Wochen viele Partien absolviert haben, werden geschont. Passen muss René Klingenburg, der sich beim Aufwärmprogramm vor dem Derby in Saarbrücken einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Marco Antwerpen rechnet mit einer Ausfallzeit von zwei Wochen. Nach Aussage des Kaiserslauterer Trainers sollen sich in der Begegnung beim Tabellenvorletzten der Ligue 1 jene Profis zeigen, die bislang weniger zum Zuge gekommen sind. Außerdem wolle er Spieler auf einer für sie ungewohnten Position testen, sagte Antwerpen.