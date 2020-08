Der 1. FC Kaiserslautern hat die Leitung seines Nachwuchsleistungszentrums auf dem Fröhnerhof mit einem ehemaligen FCK-Profi besetzt: Uwe Scherr wird für die U19- bis U10-Mannschaften der Roten Teufel verantwortlich sein. Das hat der Verein am Dienstag mitgeteilt.

Von 1989 bis 1992 lief der heute 53-Jährige als rechter Mittelfeldspieler in 80 Bundesligaspielen für die Roten Teufel auf, wurde mit dem FCK 1990 Pokalsieger und 1991 Deutscher Meister. Nach seinem Karriereende als Spieler war Scherr zwölf Jahre für den FC Schalke 04 tätig, unter anderem als Chefscout, bevor er als sportlicher Leiter des Schalker Nachwuchsleistungszentrums die Verantwortung für die „Knappenschmiede“ übernahm.

Scherr: „Hier entstanden besondere Momente“

Nach einer Station als Sportdirektor beim damaligen Drittligisten Alemannia Aachen in der Saison 2012/13 kehrte er in den Jugendfußball zurück und war nach verschiedenen Aufgaben in Europa, Afrika und Südamerika zuletzt drei Jahre lang als Leiter der Nachwuchsakademie des ungarischen Traditionsclubs Honvéd Budapest tätig.

„Ich empfinde großes Glück, nach so vielen Jahren zum 1. FC Kaiserslautern zurückzukehren. Hier entstanden während meiner aktiven Zeit als Spieler ganz besondere Momente“, wird der Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „Es ist mir nun eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrung in den Nachwuchsbereich einbringen zu können und es ist mein Ziel, unsere Talente und Trainer auf allerhöchstem Niveau auszubilden, um diese auf den professionellen Fußball beim FCK vorzubereiten. Ein Stück weit fühlt es sich für mich an, als würde ich nach Hause kommen“, freut sich Scherr.

Notzon: „Seit einiger Zeit mit Uwe Scherr in Kontakt“

Sportdirektor Boris Notzon sagt über den neuen NLZ-Leiter: „Wir sind schon seit einiger Zeit mit Uwe Scherr in Kontakt und freuen uns, dass es nun mit einer Verpflichtung geklappt hat. Er verfügt über langjährige Erfahrung im deutschen Nachwuchsfußball und wird als sportlicher Leiter in den kommenden Jahren die Ausbildung und Konzeption des Nachwuchsleistungszentrums gestalten. Als ausgebildeter Fußballlehrer und ehemaliger Spieler des FCK passt Uwe Scherr optimal in unser Anforderungsprofil. Wir haben einen langen Auswahlprozess hinter uns und sind absolut überzeugt, dass er auch als Persönlichkeit den FCK-Nachwuchs bereichern wird.“