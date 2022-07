René Klingenburg wird dem 1. FC Kaiserslautern zum Zweitliga-Saisonstart am Freitag gegen Hannover 96 definitiv fehlen. Der Mittelfeldspieler laboriert weiterhin an einem viralen Infekt und verpasste am Dienstag auch den obligatorischen Termin für das Mannschaftsfoto.

Fraglich ist der Einsatz von Philipp Hercher. Der Flügelspieler hatte am Samstag bei der Generalprobe gegen KAS Eupen das Feld nach nur zwei Minuten Einsatzzeit schon wieder verlassen müssen. Hercher beklagt eine Verletzung an einem Sehnenansatz in der rechten Leiste. Wann Hercher ins Training zurückkehren kann, vermochte Cheftrainer Dirk Schuster nicht zu prognostizieren.