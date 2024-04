Die MLP Academics Heidelberg haben in der Basketball-Bundesliga für eine Überraschung gesorgt und Tabellenführer FC Bayern geschlagen. Durch den 89:82-Erfolg machten die Heidelberger einen wichtigen Schritt im Kampf um den Ligaverbleib.

Vor 9796 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena wuchsen die Academics gegen den Favoriten in der zweiten Halbzeit über sich hinaus und siegten vor begeisterten Fans verdient. Die Heidelberger waren für das Spiel gegen den Topklub in die Mannheimer Arena umgezogen. Eigentlich tragen die Academics ihre Heimspiele im 4400 Besucher fassenden SNP Dome in Heidelberg aus.

Hier können Sie eine Reportage über das Spiel lesen, in dem ein Pfälzer eine Hauptrolle spielte.