Bei einem Verkehrsunfall auf der A63 ist am Freitagabend ein Mann verletzt worden. Er war gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Mainz unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Göllheim bei strömendem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet auf den Grünstreifen und prallte nach gut 50 Metern mit seinem Wagen gegen eine Böschung. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, fuhr erneut gegen die Böschung und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Bei dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Winnweiler und Göllheim vor Ort. Während der Rettungs – und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn der A 63 zwischen Göllheim und Kirchheimbolanden für den Verkehr komplett gesperrt.