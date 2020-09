Binnen 24 Stunden ist die Zahl der aktuell positiv getesteten Corona-Infizierten um fünf auf 45 angestiegen (Stand Donnerstag, 13.30 Uhr). Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 350 Menschen mit dem Virus infiziert. 299 Menschen sind wieder gesundet, sechs verstorben.

Zwei Fälle im Seniorenheim

Nachdem eine Bewohnerin der Senioreneinrichtung in Lingenfeld während eines Krankenhausaufenthalts positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wurden sehr umfangreiche Testungen durch das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim veranlasst. Laut Kreisverwaltung wurden im Heim alle Bewohner sowie das gesamte Personal, insgesamt über 180 Tests, getestet. Einen positiven Nachweis gibt es bisher bei einer weiteren Person, die in der Senioreneinrichtung arbeitet. Alle weiteren Ergebnisse aus der Einrichtung sind dem Kreis zufolge bisher negativ. Die beiden positiv Getesteten sind in Quarantäne. Für das Heim wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Das Personal muss unter anderem Schutzmasken tragen und die Hygiene wurde nochmals verschärft. Ebenfalls getestet wurden alle Kontaktpersonen in der Klinik. Diese Ergebnisse sind alle negativ.