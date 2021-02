Am Rosenmontag haben fünf ausländische Jugendliche einen älteren Mann am Busbahnhof zusammgeschlagen und ihm eine Flasche übergezogen. Das behauptete die Enkelin des Mannes in Facebook. Die RHEINPFALZ wollte wissen, ob diese Story stimmt. Ergebnis: Die ganze Geschichte hat wohl mehr mit dem Märchen vom tapferen Schneiderlein zu tun als mit der Wahrheit. Die gesamte Spurensuche lesen Sie hier.