Offensivspieler Simon Stehle (20) hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Fußball-Zweitligist Hannover 96 bis 2024 verlängert und wechselt auf Leihbasis zu Drittligist Viktoria Köln. Die Leihe ist bis 30. Juni 2023 befristet.

Wichtige Vorlage in Dresden

Stehle war 2021/22 an Drittligist 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Als Joker gab er im entscheidenden Relegationsrückspiel bei Dynamo Dresden die Vorlage zum 2:0-Endstand durch Philipp Hercher. Durch den Sieg in Dresden schaffte der FCK den Wiederaufstieg in die Zweite Liga.