Hunderte von Rheinland-Pfälzern wollten am Dienstag eine Mitteilung der Landesregierung zu „Maßnahmen für einen gesunden Schulstart“ live im Internet mitverfolgen. Sie sahen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) einen Raum des Frauenlob-Gymnasiums in Mainz betraten. Dann nahm Dreyer ihre Mund-Nasen-Maske ab. Genau hier endete die Liveübertragung im Portal der Landesregierung auf der Internet-Plattform Facebook.

„Es hängt“, klagte ein Internet-Nutzer nach dem anderen in der Kommentarspalte zum angekündigten Live-Stream. Und so grüßte man sich gegenseitig aus Birkenfeld, Speyer oder dem Westerwald. „Das müsste ich mal der Schule sagen; dass mein Internet nicht geht und das Kind somit die vielen wichtigen YouTube-Filme und Lernvideos nicht ansehen kann“, schrieb eine Mutter. Eine andere Nutzerin klagte, dass die Liveübertragung nicht zustande gekommen sei – „aber von den Schulen Digitales Lernen fordern und jeder soll alles online machen“. Mehr als 180 Nutzer machten so ihrem Ärger Luft.

Grund der Panne sei ein technisches Problem vor Ort gewesen, sagte eine Regierungssprecherin. Jetzt werde ein Video mit den wichtigsten Aussagen vorbereitet und ins Netz gestellt.