Den Eisbären Berlin fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga. Mit dem 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) gegen den EHC Red Bull München sicherte sich die Mannschaft von Trainer Serge Aubin am Montagabend den zweiten von drei notwendigen Erfolgen in der Finalserie. Am Mittwoch (19.30 Uhr) können die Berliner ihren neunten Titel in der DEL perfekt machen. München muss nun zweimal nacheinander gewinnen, um noch zum vierten Mal die Meisterschaft zu holen. Für die Gäste war der Treffer von Zachary Redmond (7. Minute) zu wenig. Die Berliner jubelten vor 14.200 Zuschauern dank der Tore von Zachary Boychuk (5.) und Dominik Bokk (39.).