Am Sonntag sind die ersten Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim im Katastrophengebiet von Kollegen abgelöst worden. Das teilte Wehrleiter Thiemo Seibert am Montag mit. Die Einsatzkräfte waren am Freitag in den vom Hochwasser schwer getroffenen Norden des Landes gefahren. „Sie haben einen sehr großen Eindruck von Zerstörung und Leid bekommen“, sagte Seibert. Die Einsatzgebiete seien teilweise schwer zu erreichen, zudem seien Wasser-, Gas- und Stromnetz zusammengebrochen. Auch der Mobilfunk sei eingeschränkt. Man habe ein weiteres Fahrzeug ins Katastrophengebiet geschickt, derzeit seien insgesamt 15 Mann aus der VG dort im Einsatz. Viele Hilfsorganisationen seien vor Ort und arbeiten laut Seibert „gut und reibungslos“ zusammen. „Die Arbeiten sind extrem anstrengend, die Helfer bekommen nur wenige Stunden Schlaf“, sagte der Wehrleiter. Am Mittwoch, nach weiteren 72 Stunden, soll es den nächsten Personalwechsel im Katastrophengebiet geben.