[Aktualisiert 20.00 Uhr]Weil sie einem anderen Wagen ausweichen musste, ist eine 42-Jährige am Sonntagabend um 17.50 Uhr mit ihrem Peugeot auf der B9 bei Frankenthal-Studernheim gegen die Leitplanken geprallt. Wie die Polizei mitteilt, übersah die Fahrererin eines Ford Fiesta laut Zeugenaussagen die Frau, als sie mit hoher Geschwindigkeit vom Beschleunigungsstreifen direkt über die rechte auf die linke Spur fuhr. Die 42-Jährige geriet dadurch mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Die B9 musste für eine halbe Stunde in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Auch in der Gegenrichtung sperrte die Polizei eine Spur, um Trümmerteile zu beseitigen. Durch den Aufprall wurde die Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 10.000 bis 15.000 Euro.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin fuhr zunächst davon, meldete sich aber später bei der Polizei, da sie sich in der Pressemitteilung der Polizei wiedererkannte. Sie gab an, nicht bemerkt zu haben, dass sie den Unfall verursacht haben könnte.