In das Pfarrbüro der Pfarrgemeinde „Heiliger Bruder Conrad“ ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Dabei wurden unter anderem sakrale Gegenstände sowie ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Die Täter gelangten laut Polizei durch das Aufhebeln der Fenster ins Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die unbekannten Täter haben offenbar auch versucht, die Sakristei und die Kirche zu öffnen, was jedoch misslang. Bei dem Einbruch entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

In der Gemarkung Gerhardsbrunn konnte ein zuvor entwendeter Citroen Jumper mit SB-Kennzeichen aufgefunden werden, der vermutlich mit dem Einbruch in Zusammenhang steht. Die Polizei bittet darum, Beobachtungen, die mit dem Einbruch oder den Insassen des Citroen zu tun haben könnten, zu melden unter der Telefonnummer 06371-92290.