Zu zwei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch ist es in den vergangenen Tagen in der Grünstadter Innenstadt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich unbekannte Täter am Sonntag Zutritt zu den Geschäftsräumen des Sanitätshauses am Luitpoldplatz, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren wurden sodann Bewegungssensoren abgeklebt und die Hauptsicherung des Ladengeschäfts ausgeschaltet. Die Diebe entwendeten Bargeld, der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher ihr Glück bei zwei weiteren Geschäften. Laut Polizeibericht kam die Tat bei einem Frisörsalon in der Fußgängerzone nicht über das Versuchsstadium hinaus: Den Tätern gelang es nicht, die Tür aufzuhebeln, sie verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Bei einem Reisebüro hingegen hatten sie Erfolg: Sie hebelten die Tür auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Nach Angaben der Polizei ist es in dem Geschäft zu einem Gesamtschaden von etwa 350 Euro gekommen. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 entgegen.rhp