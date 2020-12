Am Sonntagnachmittag ist es auf der Autobahn 656 bei Edingen-Neckarhausen in Fahrtrichtung Mannheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen und einem 24-jährigen Autofahrer gekommen. Laut Polizeibericht sollen sich beide zuvor mehrfach überholt und gefährdet haben. Außerdem flog wohl auch eine Flasche aus einem der Fahrzeuge, bevor die beiden am Standstreifen anhielten und sich prügelten. Weil die Aussagen der beiden Beteiligten stark voneinander abweichen, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0621/47093-0 an den Verkehrsdienst Mannheim.