Landwirte aus Speyer und den Umlandgemeinden positionieren sich am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 13 Uhr mit ihren Traktoren auf dem Parkplatz und am Haupteingang vom E-Center Stiegler in der Auestraße. Nach Angaben von Andreas Jester aus Römerberg wollen die Landwirte mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. „Wir wollen niemanden belästigen, sondern den Verbrauchern Rede und Antwort stehen“, sagt Jester, der die Veranstaltung gemeinsam mit Kollegen vom Fuhr- und Ackerbauverein Speyer rund um Sprecher Sebastian Fischer sowie mit Marc Berthold vom Otterstadter Bauernverein organisiert hat. Jester zufolge werden zwischen 20 und 30 Traktoren erwartet. Außerdem hat sich die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis, die Mitglied im Landwirtschaftsausschuss des Bundestags ist, angekündigt.

Die Landwirte protestieren seit mehr als einer Woche bundesweit gegen die Kürzung der Agrardieselrückvergütung sowie immer mehr Vorschriften und Bürokratie. Am Wochenende wurden bei Hanhofen Mahnfeuer entzündet, in Schwegenheim luden Bauern zum Dialog am Tankhof ein. „Wer regionale Produkte möchte, braucht regionale Landwirtschaft“, sagt Jester. Er dankt Edeka Stiegler für die Unterstützung und betont, dass der Einzelhändler ein gutes Beispiel für eine funktionierende Zusammenarbeit sei, weil dort regionale Produkte zu fairen Preisen verkauft werden.