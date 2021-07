Ein Fahrraddieb hat sich beim Klauen in Rülzheim vom Durst übernammen lassen, und deshalb hat er einen für ihn vielleicht fatalen Fehler gemacht. Nach Polizeiangaben hat er aus der Garage eines Einfamilienhauses nicht nur ein Pedelec im Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Außerdem schnappte er sich aus einem Getränkekasten eine Bierflasche, die er zum Teil leerte und in der Nähe zurückließ. Polizisten haben sie anschließend gefunden und an ihr DNA-Spuren gesichert, die nun mit schon gespeicherten Erbut-Informationen aus anderen Kriminalfällen abgelichen wird. Falls also der Fahrraddieb schon einmal bei einer Straftat erwischt wurde, könnte er daher bald identifziert sein.

Die Ermittler hoffen aber auch auf Zeugenhinweise zu der Tat, die am Dienstag oder Mittwoch in der Kettelerstraße begangen wurde. Wer etwas beobachtet hat, soll ich bei der Polizei in Germersheim melden: telefonisch unter 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.