Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht davon aus, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz eine Regierungskoalition bilden und anführen wird. Gegenüber der RHEINPFALZ sagte Dreyer in der Berliner SPD-Zentrale, das Votum für die SPD sei „glasklar“. Auch wenn die SPD in den abendlichen Hochrechnungen bislang nur knapp vorne liege, hätten die Wähler deutlich gemacht, dass sie Unions-Kandidat Armin Laschet nicht als Kanzler wollten, so Dreyer. „Man muss das Ergebnis ernst nehmen.“ Scholz habe einen „Wahnsinnswahlkampf“ geführt, nun werde er „pragmatisch und ernsthaft“ in die Verhandlungen über eine Regierungskoalition gehen. „Das ist ein wunderbarer Tag für die SPD“, sagte Dreyer auch mit Blick auf das hohe SPD-Ergebnis bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin werde Dreyer die Daumen drücken, dass die SPD-Kandidatin Franziska Giffey die Siegerin werde.