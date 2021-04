Ein Lastwagen ist auf einer Bundesstraße bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) in ein Polizeiauto gefahren. Die Beamten hatten am Dienstag ihr Auto zur Aufnahme eines anderen Unfalls abgestellt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Durch den Aufprall verteilten sich auf der Fahrbahn die Holzbretter, die der Lastwagen geladen hatte. Während der Aufnahme des zweiten Unfalls fuhr ein weiterer Lastwagen in die Leitplanken. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.