[Aktualisiert 6 Uhr] Bei der Bluttat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind drei Menschen erschossen worden. Polizeichefinspektor Søren Thomassen sagte in der Nacht zu Montag in der dänischen Hauptstadt örtlichen Medien zufolge, bei den Opfern handele es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren und zwei junge Menschen. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand. Zunächst hatte die Polizei genaue Opferzahlen nicht genannt.

Ein Tatverdächtiger sei gefasst worden, sagte Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt. Dabei handele es sich um einen 22-jährigen Dänen. Es sei zu früh, um etwas über das Motiv zu sagen. Ob der mutmaßliche Täter Komplizen hatte, war zunächst unklar. Thomassen sagte, die Behörde ermittele weiter und arbeite intensiv daran, das Gelände zu sichern.

Die bisherigen Informationen seien mit Unsicherheit verbunden, sagte Thomassen. Er sprach von einer Art Chaosphase. Die Polizei sei gegen 17.30 Uhr alarmiert worden und noch immer mit starken Kräften am Tatort im Einsatz. Man ermittle zu einem Vorfall, bei dem man nicht ausschließen könne, dass es sich um Terror gehandelt haben könnte, sagte Thomassen. Immer wieder wurde die Pressekonferenz von Sirenengeheul vorbeifahrender Streifenwagen unterbrochen, auch ein Helikopter war in der Luft im Einsatz.

Augenzeugen hatten von mehreren Schüssen berichtet. Menschen flohen in Panik aus dem Gebäude im Süden der dänischen Hauptstadt, wie auf Bildern und Amateurvideos zu sehen war.

Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant. In sozialen Medien forderten User, das Konzert dürfe angesichts des Vorfalls im Einkaufszentrum nicht stattfinden. Erst am Freitag hatte in Kopenhagen die diesjährige Ausgabe der berühmten Fahrradrundfahrt Tour de France begonnen.