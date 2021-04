Tragisches Ende eines erfolgreichen Turniertages in Pforzheim: In der Siegerehrung des Grand Prix, den Dressur-Teamolympiasiegerin Dorothee Schneider aus dem rheinhessischen Framersheim und Rock’n’Rose als Dritte beendet hatten, stürzte die 17-jährige Stute aus dem Besitz des Haßlocher Gestüts Fohlenhof mitsamt ihrer Reiterin und verstarb laut „Reiterjournal“ innerhalb weniger Minuten in der Reithalle. Als Todesursache wurde ein Aortariss des Pferdes vermutet. Schneider (51) sei wohl unverletzt, ansprechbar und bei Bewusstsein gewesen, habe jedoch unter Schock gestanden. Sie wurde zur Sicherheit zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.