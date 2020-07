Besonderes Pech hatte am frühen Samstagmorgen einen Autofahrer, der auf seiner Fahrt von Hallgarten (Kreis Bad Kreuznach) nach Obermoschel im Donnersbergkreis gleich zwei Wildunfälle innerhalb einer Stunde hatte. Sowohl in Hallgarten als auch kurz hinter Hallgarten kollidierte sein Wagen jeweils mit einem Reh. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto beim ersten Unfall beschädigt, blieb jedoch noch fahrbereit. Das Tier musste wegen seiner Verletzungen vom zuständigen Jäger von seinem Leiden erlöst werden, wie es im Polizeibericht heißt. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, setzte der Mann seine Fahrt fort, um kurz hinter Hallgarten erneut mit einem Reh zusammenzustoßen, das unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Erneut wurde der Unfall polizeilich aufgenommen und der zuständige Jäger verständigt. Weiterer Sachschaden am Fahrzeug sei beim zweiten Mal nicht entstanden, so die Polizei.