Ein 73-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Wattenheim und Carlsberg schwer verletzt. Laut Polizeiangaben war der Mann wahrscheinlich betrunken und zu schnell unterwegs, als er am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Carlsberg fuhr. In einer Linkskurve auf der Höhe des Parkplatzes „Am Wegweiser“ in Wattenheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin raste das Auto in ein angrenzendes Waldstück und prallte gegen einen Baum. Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Unglücklich verlief der Abend auch für einen Busfahrer, der wegen der etwa zwei Stunden andauernden Straßensperrung auf der Unfallstrecke den Linienbus wenden wollte. Dabei blieb das Fahrzeug in einem Straßengraben stecken und versperrte teilweise die Straße. Da sich der Bus aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, musste auch dieser von den anwesenden Feuerwehrleuten geborgen und wegen eines Schadens an der Antriebswelle abgeschleppt werden.