70 Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche vom Gelände des Flugsportvereins Imsweiler gestohlen. Auf dem Flugplatz ist seit rund einem Monat der Westpfalz-Rettungshubschrauber des ADAC stationiert. Nach Polizeiangaben haben die Diebe einen Tanklaster angezapft und den Tank eines Notstromaggregats aufgebrochen. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.