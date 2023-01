Schwimmend ist ein Ladendieb am Samstagmittag im Kreis Kusel entwischt. Die Beamten berichten: Der Mann war in Altenglan erwischt worden, als er in einem Supermarkt Gewürze und Alkohol stehlen wollte. Doch ehe er die vom Personal geholte Polizei eintraf, legte 100 Euro auf den Tisch und lief weg. Einsatzkräfte erspähten ihn schließlich in der Umgebung. Doch als er seinerseits den Streifenwagen erkannte, sprang er in den Glan, schwamm bis ans andere Ufer und entkam.