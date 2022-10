Ob Lebensmittel, Energie oder Sprit – alles wird teurer. Inflation und Preissteigerungen sind überall spürbar. Das merkt jeder am eigene Leib und besonders am eigenen Geldbeutel. Aber manchmal sind es kleine Veränderungen im Alltag, die dazu führen, dass am Ende des Monats mehr Geld übrig ist. Die RHEINPFALZ war in Landau und Speyer unterwegs, um die Pfälzer nach ihren Spar-Tipps zu fragen. Wie gehen sie mit den steigenden Preisen um und auf was verzichten sie angesichts der steigenden Preise?