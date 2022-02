Otmar Fischer, „de Parre mit de Peif“, ist am Montag im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Pfarrer aus Weisenheim am Berg war bundesweit wegen seiner humorvollen und direkten Dialektpredigten bekannt. Zu seinen Gottesdiensten in Pfälzer Sprache pilgerten 38 Jahre lang Menschen aus ganz Deutschland in das kleine Dorf an der Weinstraße. Erst 2016, im Alter von 82 Jahren, stieg Fischer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Kanzel. Fischer war aber nicht nur Pfarrer: Bis Mitte der 1990er-Jahre war er 20 Jahre lang Bürgermeister von Weisenheim am Berg. Er prägte den Ort, in dem er unter anderem das Stutzenfest wieder ins Leben rief. Auch als Senior war Fischer als diskussionsfreudiger Lokalpolitiker aktiv. Bis zuletzt saß er im Gemeinderat von Weisenheim am Berg. Seine von ihm gegründete Stiftung unterstützt Menschen in jedem Alter, besonders aber Senioren.