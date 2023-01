Die Leserinnen und Leser der Zeitschrift „Trekking-Magazin“ konnten bis Ende Januar für 79 Strecken und Regionen abstimmen. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilt, haben gleich zwei Touren in der Pfalz gewonnen: Die Pfälzer Hüttentour landete auf Platz eins der schönsten Wanderwege Deutschlands, der Pfälzer Waldpfad hat in der Kategorie Schönster Fernwanderweg gewonnen. Die Hüttentour startet in Albersweiler (Kreis Südliche Weinstraße) und führt über 18,5 Kilometer an insgesamt fünf Pfälzerwald-Hütten vorbei.

Dazu gehören die Ringelsberg-, St.-Anna-, Trifelsblick- und Landauer Hütte, sowie das Naturfreundehaus Kiesbuckel. Die Kreisverwaltung schreibt, wem die Strecke von 18,5 Kilometern mit einem Aufstieg von 668 Höhenmetern zu anstrengend sei, der könne auch abkürzen. Zwei Varianten der Route stünden dann zur Verfügung: die nördliche und die südliche Hüttentour mit jeweils drei der fünf Hütten und elf bis zwölf Kilometern Länge.

Schönster Fernwanderweg mitten durch den Pfälzerwald

Der Pfälzer Waldpfad, erster Platz in der Kategorie „Die schönsten Fernwanderwege“, startet in Kaiserslautern und führt über neun Etappen und insgesamt 143 Kilometer bis nach Schweigen-Rechtenbach an der französischen Grenze – mitten durch den Pfälzerwald. Unter anderem geht es vorbei an Johanniskreuz, Rodalben, Hauenstein und Dahn. Der Pfälzer Waldpfald konnte sich laut Kreisverwaltung gegen Konkurrenz aus der Sächsischen Schweiz, dem Schwarzwald und von der Mosel durchsetzen.