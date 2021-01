Handball Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Ägypten eine optimale Ausgangslage für die Hauptrunde verpasst. Im abschließenden Vorrundenspiel verlor die DHB-Auswahl am Dienstag in Gizeh mit 28:29 (14:15) gegen Ungarn. Durch die erste Niederlage unter Bundestrainer Alfred Gislason zieht die deutsche Mannschaft mit 2:2-Punkten in die nächste Turnierphase ein und muss um den angepeilten Viertelfinal-Einzug bangen. Bester Werfer der deutschen Mannschaft war Marcel Schiller mit sieben Toren.