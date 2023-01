Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden gegen Katar am Freitagabend 31:27 (18:13) gewonnen. Nach einer überzeugenden Leistung in der ersten Halbzeit ließ das Team nach der Pause nach, musste die Katarer bis auf ein Tor herankommen lassen. Im Angriff passierten zu viele leichte Fehler. Aber die Mannschaft mit dem überragenden Torhüter Andreas Wolff behielt kühlen Kopf, zog in der Schlussphase vor 2500 Zuschauern wieder auf vier Tore davon. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Serbien ist die deutsche Auswahl bereits in der Hauptrunde.

Sorgen bereitet jedoch eine Verletzung von Wolff kurz vor dem Ende der Partie. Der Keeper verließ das Spielfeld mit einer Blessur an der Wade.