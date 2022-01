Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Europameisterschaft verpasst. Am Sonntagabend verlor das durch Corona dezimierte Team von Bundestrainer Alfred Gislason in Bratislava mit 21:25 (10:12) gegen Vizeweltmeister Schweden. Es war die dritte Hauptrunden-Niederlage in Folge. Am Dienstag muss die Mannschaft, bei der Julian Köster vom Zweitligisten VfL Gummersbach mit vier Toren bester Schütze war und bei der nachnominierte Henrik Wagner (Eulen Ludwigshafen) nach Corona-Pause sein EM-Debüt gab, noch gegen Russland ran.