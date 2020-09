Beim alljährlichen „Flughafencheck“ der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ist der Flughafen Mannheim mit der mit Abstand schlechtesten Bewertung auf dem letzten Platz gelandet. Bereits in den vergangenen Jahren war der Flughafen der Quadratestadt das Schlusslicht im Ranking. Insgesamt wurden 28 Flughäfen in Deutschland unter die Lupe genommen.

München und Leipzig auf Platz eins

Bewertet wurden unter anderem die Verfahren zu An- und Abflug - auch bei schlechten Wetterverhältnissen. Außerdem, welche Maßnahmen Flughafenbetreiber ergreifen, um zu verhindern, dass ein Flugzeug versehentlich eine gerade genutzte Startbahn quert. Am besten schnitten in der Gesamtschau jeweils mit Note 1,6 die Flughäfen Leipzig und München ab. Mannheim erhielt mit der Note 3,6 die mit Abstand schlechteste Bewertung. Hauptgrund dafür sei die ungünstige Lage des Mannheimer Flughafens, die den Anflug schwieriger mache, erklärte Janis Schmitt, Vorstand der VC.

Hahn und Saarbrücken gutes Sicherheitsniveau

Der Hunsrück-Flughafen Hahn und der Flughafen Saarbrücken verfügen nach Einschätzung der VC über ein vergleichsweise gutes Sicherheitsniveau. Beim alljährlichen „Flughafencheck“ der VC landete Frankfurt-Hahn mit der Gesamtnote 2,0 im vorderen Mittelfeld, Saarbrücken kam auf 2,5.