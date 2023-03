Die Schweiz, Italien und Namibia sind die deutschen Gegner bei der Weltmeisterschaft in Mannheim. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend. „Wir wollen Weltmeister werden, das ist unser Anspruch, wenn wir auch wissen, dass es kein Selbstläufer wird“, sagte am Donnerstag Nick Trinemeier, Spieler des TV Käfertal und zweimal Weltmeister mit dem deutschen Team, das Titelverteidiger ist. Die WM-Spiele, Vorrunde bis zum Viertelfinale, finden im Stadion des VfR Mannheim statt, Halbfinale und Finale sind in der SAP-Arena. Das WM-Turnier beginnt am 22. Juli. Bislang sind 14.000 Karten verkauft. „Unser Ziel sind 50.000 bis 60.000 verkaufte Karten. Wir sind optimistisch, auch wenn das noch ein Stück Weg ist“, sagte WM-Geschäftsführer Sönke Spille bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.