Der in Pirmasens geborene und in Kaiserslautern aufgewachsene, bei der dortigen TSG und beim FCK ausgebildete defensive Mittelfeldspieler Denis Linsmayer und Fußball-Zweitligist SV Sandhausen gehen nach acht Jahren getrennte Wege. Der 29-Jährige schließt sich ablösefrei dem Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt an.

„Zunächst einmal möchten wir uns bei Denis für seine sportlichen Verdienste beim SV Sandhausen bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, in der heutigen Zeit als Profifußballer acht Jahre für einen Verein zu spielen. Wir haben uns nun einvernehmlich darauf geeinigt, künftig getrennte Wege zu gehen. Wir wünschen Denis und seiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft“, betont Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter Sandhausens.