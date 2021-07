Die Unwetterkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben es wieder einmal mehr gezeigt. Die Klimaveränderung stoppt nicht einfach so und es ist „keine Zeit mehr zu warten“. Deshalb wird am Freitag um 15 Uhr unter diesem Motto wieder für den Klimaschutz demonstriert. Denn nach Auskunft der Veranstalter muss der menschengemachte Klimawandel aufgehalten werden, damit nicht Extremwetterverhältnisse, sei es Regen oder Trockenheit, deutlich stärker passieren. Doch gerade in der Corona-Krise aber auch im Wahlkampf hätten dieses Themen keine Rolle gespielt. Die Demo beginnt um 15 Uhr am Marktplatz, führt durch die Stadt und endet schließlich am Schloss.