Die deutschen Tennis-Herren sind erstmals seit 2007 ins Halbfinale des Davis Cups eingezogen. Dank des Siegs im Einzel von Jan-Lennard Struff und des Erfolgs im Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz bezwang die deutsche Auswahl das favorisierte Großbritannien mit 2:1. Jan-Lennard Struff setzte sich am Dienstag in Innsbruck 7:6 (8:6), 3:6, 6:2 gegen den Weltranglisten-Zwölften Cameron Norrie durch. Das Doppel Krawietz/Pütz gewann anschließend mit 7:6 (12:10), 7:6 (7:5) gegen Joe Salisbury und Neal Skupski. Zum Auftakt war Peter Gojowczyk beim 2:6, 1:6 gegen Daniel Evans chancenlos geblieben. Im Halbfinale am Samstag trifft die deutsche Auswahl in Madrid auf Russland oder Schweden.