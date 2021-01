Dagmar Eckel (52) ist von ihrem Amt als Vorstandsmitglied des 1. FC Kaiserslautern e. V. zurückgetreten. Das hat die Tochter des 1954er-Weltmeisters Horst Eckel (88) im Gespräch mit der RHEINPFALZ bestätigt. Die 52-Jährige führte für den Schritt „persönliche Gründe“ an. Hintergründe dazu wolle sie für sich behalten, sagte sie und ergänzte: „Aber ich werde den FCK, den ich in die Wiege gelegt bekommen habe, natürlich auch durch meinen Vater, immer in meinem Herzen tragen.“ Mit dem bitteren 0:1 (0:0) des FCK an diesem Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden hat Eckels Rücktritt nichts zu tun – er erfolgte nach Aussage Eckels schon einige Tage zuvor.

Zweiter Rücktritt binnen eines Monats

Vor Eckel war Steven Dooley mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres aus dem ursprünglich fünfköpfigen, nunmehr seit gut 13 Monaten amtierenden Vereinsvorstand zurückgetreten. Damit verbleiben drei Vorstände des FCK e. V., der Konzernmutter der FCK-Profifußball-Kapitalgesellschaft: Vorstandsvorsitzender Wolfgang Erfurt, der stellvertretende Vorsitzende Tobias Frey und Vorstandsmitglied Gero Scira.