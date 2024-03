In Oppau ist am Sonntag gegen 16 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Friedrichstraße in Brand geraten. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stellte sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach und dem Erdgeschoss des eingeschossigen Gebäudes fest. Die Bewohner hatten sich schon selbstständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten können, teilt die Wehr mit. Der Brand konnte mit einem Wenderohr über die Drehleiter und zwei weiteren Rohren im Innenangriff schnell gelöscht werden. Da alle Decken geöffnet werden mussten, zogen sich die Nachlöscharbeiten zeitlich in die Länge. Das Gebäude ist zur Zeit unbewohnbar, die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Während der Nachtstunden machte die Feuerwehr mehrere Kontrollfahrten. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften, die Freiwillige Feuerwehr Oppau mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Ludwigshafen, die Technischen Werke, die Polizei und der Rettungsdienst. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.