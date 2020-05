In der Pfalz hat es von Donnerstag auf Freitag nach offiziellen Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium nur eine registrierte Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben. Damit haben sich nach aktuellem Stand insgesamt 2123 Pfälzer mit dem Virus infiziert. Nach einem etwas stärkeren Anstieg in der ersten Wochenhälfte hat sich die Zunahme der Corona-Infektionen auf der rheinland-pfälzischen Landesebene bis Freitag wieder deutlich abgeschwächt. Die Zahl der bestätigten Fälle nahm um vier auf 6672 (Stand 10 Uhr) zu. Am Mittwoch gab es noch eine etwas stärkere Steigerung um 0,7 Prozent – wohl aufgrund zahlreicher Fälle in einer Flüchtlingsunterkunft in Mainz. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie Ende Februar blieb den dritten Tag unverändert bei 230.

Mehr als neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen – 92,1 Prozent der bestätigten Infizierten. Aktuell sind noch 297 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert sind.

Neue Test-Strategie

Am 13. Mai 2020 hat die rheinland-pfälzische Landesregierung eine veränderte Test-Strategie angekündigt, wenn es darum geht, wer in Zukunft getestet wird. Inwiefern sich diese Umstellung der Teststrategie auf die veröffentlichten Zahlen auswirkt, ist noch unklar.

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist.

Logarithmische Kurven

Bei den Kurvenverläufen zu den Infektionszahlen der einzelnen Landkreise hat sich die Redaktion dazu entschieden, keine linearen Kurven darzustellen, sondern auf die logarithmische Darstellung umgestellt. Beide Darstellungsarten haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil der logarithmischen Darstellung ist, dass hier die prozentualen Anstiege angezeigt werden. Ein Beispiel: Galten zehn Neuinfektionen zu Beginn der Pandemie noch als ein sehr hoher prozentualer Anstieg, weil erst sehr wenige Infektionen bekannt waren, so sind zehn Neuinfektionen aktuell, gemessen an der Gesamtzahl aller bisher bekannten Infektionen, kein großer Anstieg mehr. Dadurch lassen sich Trends im Verlauf besser erkennen. Logarithmische Kurvenverläufe werden beispielsweise auch für Aktien-Analysen verwendet.