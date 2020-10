Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat Maßnahmen beschlossen, um den Spielbetrieb seiner Ligen (ab der Verbandsliga Südwest) aufrecht zu erhalten. Angesichts deutlich steigender Coronavirus-Infektionszahlen „wird uns das Thema permanent beschäftigen“, sagte SWFV-Geschäftsführer Michael Monath der RHEINPFALZ.

Vereine, deren Spielstätte in einem Corona-Risikogebiet liegt („rote Ampel“), können demnach bei Meisterschaftsspielen mit Zustimmung des Gegners das Heimrecht tauschen oder eine Verlegung beantragen. Dies entschied das SWFV-Präsidium nach einer Sitzung am Mittwochabend. Zuletzt hatte es kurzfristige Spielabsagen im Bereich der Stadt Mainz gegeben, weil die Gastmannschaften (FC Bienwald Kandel, Wormatia Worms) wegen geschlossener Kabinen aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen nicht antraten.

Im Extremfall können Staffeln Spielbetrieb aussetzen

Ist gar eine gesamte Staffel einem Corona-Risikogebiet zugehörig, könne bei einem einstimmigen Votum aller Vereine der Spielbetrieb für die Dauer der Einstufung als Risikogebiet ausgesetzt werden. „Bei diesem Thema ist der Landkreis Birkenfeld ganz weit oben“, beobachtet Michael Monath die kritische Lage dort mit Sorgen. Dass bei einem Corona-Verdachtsfall im Umfeld von Mannschaften unbürokratisch und ohne Kosten Spiele abgesetzt und nach Klärung der Lage wieder neu angesetzt werden können, sei bereits vor Rundenstart in der Spielordnung festgelegt worden. Monath stellt fest, dass der Verband also nicht auf Sicht gefahren sei: „Wir haben schon im Juni verbindliche Regeln beschlossen.“ Er lobt zudem die Vereine, die nach seinen Beobachtungen bei Problemen im organisatorischen Bereich „sehr gut miteinander umgehen.“

Trotz Einschränkungen durch Behörden-Verfügungen in bisher vier von zehn Kreisen: Ein Trainings- und Spielverbot gebe es noch in keiner Region im SWFV-Bereich, so der Verband.