Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken kann am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Berlin ihren Titel nicht verteidigen. Die starke Erkältung der Europameisterin von 2018 hat sich nicht so gebessert, dass ein Start möglich ist. Für die WM und EM ist 28-Jährige jedoch bereits qualifiziert.