Ein 53 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag laut Polizei bei einer mutmaßlichen Gasverpuffung im Campinggebiet „Auf der Au“ zwischen Waldsee und Altrip verletzt worden. Die Feuerwehr aus Waldsee, die unter dem Stichwort „Brandnachschau“ alarmiert worden war, war zuerst am Einsatzort und kümmerte sich laut Einsatzleiter Simon Schneider um die Erstversorgung des verletzten Dauercampers. Die Ursache für die mutmaßliche Gasverpuffung in dem Campingwagen ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der verletzte Mann wurde vor Ort später noch vom Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge entstand kein Sachschaden.