Der Nachlassverwalter im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz hat Kontakt zu möglichen Erben der verstorbenen Eigentümerin des Café Eden aufgenommen. Das teilte die Stadt auf Nachfrage von Ralf Lang (SPD) im Bauausschuss mit. Seit 2020 war der Nachlassverwalter auf der Suche nach Erben des Objekts am Dürkheimer Schlossplatz gewesen. Nun ist er nach Angaben von Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) offenbar im Ausland fündig geworden. Wenn es Erben des Gebäudes gibt, erschwert das die Situation der Stadt in ihrem Wunsch, das Café Eden zu erwerben. Ohne Erben wäre das Objekt ins Eigentum des Landes Rheinland-Pfalz übergegangen. Das Gebäude war früher als Tanzlokal genutzt worden und wird wegen seines schlechten Erscheinungsbild in bester Lage oft als Schandfleck bezeichnet.