Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Landstuhl sind in der Nacht zu Mittwoch mit einem Großaufgebot zu einem Feuer auf dem Recyclinghof im Kindsbacher Industriegebiet (Kreis Kaiserslautern) ausgerückt. Dort stand um 23.40 Uhr ein großer Altholzstapel in Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Ein Ausbreiten des Feuers auf eine benachbarte Halle habe verhindert werden können. Während der Löscharbeiten habe die Landstraße zwischen Kindsbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof gesperrt werden müssen. Auch am Morgen war die Feuerwehr noch im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie sucht Zeugen.