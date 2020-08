Am Freitagabend gegen 23 Uhr gab es eine telefonische Bombendrohung gegen das Gesundheitsamt Südwestpfalz, das im Kreishaus auf dem Sommerwald in Pirmasens untergebracht ist. Das bestätigte die Polizei heute auf Nachfrage.

Die Drohung ging bei der Polizei in Pirmasens ein, die daraufhin das Gelände absperrte und einen Sprengstoffspürhund anforderte. Laut Michael Hummel, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Westpfalz, gab es relativ schnell Entwarnung. Auf dem Gelände wurde keine Bombe gefunden.

Keine Hinweise auf Täter

Hinweise auf den oder die Täter sowie Hintergründe der Drohung gibt es derzeit noch nicht. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich vermutlich um eine Bandansage. Ein Grund für die Drohung wurde nicht genannt.

Inzwischen hat sich Landrätin Susanne Ganster zu dem Vorfall geäußert. „Die Beschäftigten unseres Gesundheitsamtes leisten seit Monaten pausenlos eine hervorragende Arbeit, die allen Bürgern hilft, die Corona-Pandemie möglichst unbeschadet durchzustehen. Ich habe kein Verständnis für eine solche Tat und verurteilte sie“, so die Landrätin.

Drohungen gegen weitere Gesundheitsämter

Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz war indes nicht das einzige, das am Freitagabend einen Drohanruf erhielt. Auch in Köln, Olpe und Ansbach gingen Anrufe unbekannter Täter ein, wie die zuständigen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen und Bayern am Wochenende mitteilten. Die Durchsuchungen und die Ermittlungen vor Ort verliefen jeweils ergebnislos.