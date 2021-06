Wegen Bauarbeiten gibt es bis zum 11. Juni erhebliche Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Mannheim und Heidelberg.

Die Züge der Linien S 1 und S 2, die normalerweise eine halbstündliche Verbindung zwischen Kaiserslautern und Mosbach über Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg bieten, fallen bis 11. Juni auf dem Abschnitt zwischen Mannheim und Heidelberg ersatzlos aus. Wer beispielsweise von Neustadt aus mit einem Zug dieser Linie in Mannheim ankommt, hat erst nach über 20 Minuten die nächste Verbindung mit einem Zug der Linie S 3 oder S 4 aus Richtung Germersheim. Wer beispielsweise von Ludwigshafen nach Heidelberg fahren will, sollte von vorne herein mit einem Zug der Linien S 3 oder S 4 fahren also beispielsweise ab Ludwigshafen Mitte um 8.23 Uhr und 8.50 Uhr statt um 8.31 Uhr und um 9 Uhr.