Die Polizei musste am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf einen bewaffneten Mann in der Unibibliothek Mannheim schießen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft, soll „der 31-Jähriger bewaffneter Mann im Bereich der Universitätsbibliothek der Universität Mannheim aufgefallen sein“. Der Mann soll bereits ein Hausverbot für die Bibliothek gehabt haben „auf Grund wiederholt auffallendem negativen Verhalten“, heißt es weiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Mann eine Machete in seiner Hand gehalten und sei bereits zuvor gegen eine Angestellte der Bibliothek handgreiflich geworden. Laut Polizei kam es zu einer Bedrohungslage gegenüber der Einsatzkräfte, die daraufhin auf den Mann schossen.

Der 31-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er später an seinen Verletzungen starb. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft um einen in Saarbrücken geborenen und in Mannheim wohnhaften Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit, der bereits polizeibekannt war.

Im Fokus der Ermittlungen stehe jetzt insbesondere eine Rekonstruktion des gesamten Geschehensablaufs. Ein weiterer Schwerpunkt der Ermittlungen liegt auf den Motiven des 31-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.