Die Strafe hätte auch höher ausfallen können: Eine 58-jährige Frau wurde am Donnerstag vor dem Schöffengericht Pirmasens „nur“ wegen Diebstahls, Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Bewährungsstrafe und zur Zahlung von 300 Euro an den Pirmasenser Kinderschutzbund verurteilt. Im Dezember 2020 hatte sie auf der Hauensteiner Schuhmeile in recht abenteuerlicher Weise Schuhe entwendet und bei ihrer Flucht nach Ansicht des Gerichts Verkäuferinnen gefährdet, die sie verfolgt hatten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.